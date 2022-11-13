Посольство России опровергло сообщения о пошиве в КНДР формы для военных, участвующих в СВО

Фото: фасад российского посольства в КНДР. Пхеньян. ru.wikipedia.org

Посольство России в Пхеньяне опровергло утверждения о производстве в КНДР зимней формы для российских солдат, участвующих в специальной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

— Мы хотели бы подчеркнуть, что Россия не закупает и не планирует приобретать в КНДР никакие боеприпасы, военную форму или другие предметы [военного назначения], — рассказали в посольстве.

Ранее СМИ распространило информацию о том, что в КНДР якобы идет производство зимней униформы и других предметов одежды из российского сырья для вооруженных сил России.

Фото: pixnio.com

В начале месяца официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США хотят задействовать все имеющиеся возможности, чтобы пресечь поставки оружия, якобы идущие в Россию из КНДР. По его словам, для решения этого вопроса американские власти призывают вмешаться страны с рычагами влияния на северокорейские власти. Он подчеркнул, что для этого есть существующие санкционные механизмы. США рассмотрят дополнительные инструменты и полномочия, которые могут задействовать.

О якобы поставках России «значительного числа» артиллерийских снарядов Северной Кореей ранее заявлял координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Подобные заявления опровергались минобороны КНДР — там настаивали, что Северная Корея не поставляла России оружие или боеприпасы и не имеет таких планов. Подчеркивалось, что цель подобных заявления США — подрыв имиджа Пхеньяна.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин