В Казани около Нагорного из-за сбитого светофора образовалась пробка — она держится 4 часа
На улице Сибирский тракт, около жилого массива Нагорный, в Советском районе Казани сегодня утром КАМАЗ сбил светофор, в связи с чем по направлению в город образовалась пробка, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты».
С момента сообщения об аварии пользователями сервиса прошло уже 4 часа, однако на этом участке дороги до сих пор наблюдается затор. Светофор по-прежнему лежит на проезжей части.
Вчера вечером в Казани образовались 8-балльные пробки. Особенно большие пробки наблюдались на ул. Фрунзе, Лево-Булачной, Московской, Николая Ершова, Карла Маркса, Татарстан и Габдуллы Тукая.
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