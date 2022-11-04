С орбиты Земли: российские космонавты передают поздравления с Днем народного единства
Три космонавта «Роскосмоса» — Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин — поздравили россиян с Днем народного единства прямо с орбиты Земли.
— Дорогие друзья! Мы, космонавты «Роскосмоса», поздравляем вас с Днем народного единства. Сегодня это наш общий праздник, ведь Россия многонациональна — на ее территории проживает более 190 народов. Исторически сила России в нашем единстве, и именно от этого зависит будущее нашей страны. С праздником, дорогие соотечественники! — передали космонавты с борта МКС.
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