В Казани средняя зарплата мерчандайзера ниже, чем в Новосибирске и Красноярске

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Казани средняя зарплата мерчандайзера в продуктовом ретейле оценивается в 35 тысяч рублей. Это меньше, чем в Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске, где она оценивается в 38 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Самая высокая средняя зарплата мерчандайзера — в Москве: 57 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге на этой позиции предлагают в среднем 47 тысяч.

Меньше, чем в Казани, мерчандайзерам в продуктовом ретейле готовы платить в Нижнем Новгороде — 33 тысячи рублей, Омске и Самаре (32 тысячи), а также в Волгограде (30 тысяч). Как в столице Татарстана, на 35 тысяч рублей могут рассчитывать специалисты в Уфе, Краснодаре, Воронеже, Ростове-на-Дону и Перми.

Зарплатный максимум мерчандайзера в Казани — 40—50 тысяч рублей. На такую сумму может претендовать соискатель, у которого есть опыт работы с большим количеством товарных позиций, формирования концепции размещения товаров, составления планограмм, а также обучения персонала разработанным стандартам мерчандайзинга. У него может быть неполное высшее образование.

Напомним, по итогам января — июля 2022 года среднемесячная зарплата, начисленная работникам предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, составила в Татарстане 49 943 рубля. Для сравнения, за первое полугодие она была несколько выше — 50 065 рублей.



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Татьяна Демина