Дмитрий Медведев заявил, что выпуск вооружений в России кратно увеличился

Выпуск вооружений и специальной техники в России кратно увеличился по всем направлениям, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.



— Читая вражескую аналитику, неоднократно встречал утверждения, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Типа все истратили. Не надейтесь, — приводит его слова RT.

По его словам, выпуск вооружений увеличивается по всем направлениям — от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов.

Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин провел заседание координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил страны, других войск, воинских формирований и органов.



Перед советом будут поставлены следующие задачи:

определение целевых заданий по поставкам вооружений и техники;

бюджетное финансирование;

формирование цен;

подбор поставщиков и подрядчиков;

создание профильной инфраструктуры.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко