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Дмитрий Медведев заявил, что выпуск вооружений в России кратно увеличился

20:45, 24.10.2022
Дмитрий Медведев заявил, что выпуск вооружений в России кратно увеличился
Фото: kremlin.ru

Выпуск вооружений и специальной техники в России кратно увеличился по всем направлениям, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

— Читая вражескую аналитику, неоднократно встречал утверждения, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Типа все истратили. Не надейтесь, — приводит его слова RT.

По его словам, выпуск вооружений увеличивается по всем направлениям — от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов.

Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин провел заседание координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил страны, других войск, воинских формирований и органов.

Перед советом будут поставлены следующие задачи:

  • определение целевых заданий по поставкам вооружений и техники;
  • бюджетное финансирование;
  • формирование цен;
  • подбор поставщиков и подрядчиков;
  • создание профильной инфраструктуры.

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Маргарита Головатенко
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