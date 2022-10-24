Дмитрий Медведев заявил, что выпуск вооружений в России кратно увеличился
Выпуск вооружений и специальной техники в России кратно увеличился по всем направлениям, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
— Читая вражескую аналитику, неоднократно встречал утверждения, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Типа все истратили. Не надейтесь, — приводит его слова RT.
По его словам, выпуск вооружений увеличивается по всем направлениям — от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов.
Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин провел заседание координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил страны, других войск, воинских формирований и органов.
Перед советом будут поставлены следующие задачи:
- определение целевых заданий по поставкам вооружений и техники;
- бюджетное финансирование;
- формирование цен;
- подбор поставщиков и подрядчиков;
- создание профильной инфраструктуры.
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