Новости спорта

20:16 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на Гран-при России

18:40, 22.10.2022
Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на Гран-при России
Фото: кадр трансляции Первого канала

Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают первое место в соревнованиях спортивных пар после короткой программы на первом этапе Гран-при России.

Фигуристы набрали за выступление 86,08 балла. Второе место — у Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука (77,87 балла). На третьей строчке — Дарья Бояринцева и Роман Плешков (73,51).

Серия Гран-при включает шесть турниров, которые примут Москва (дважды), Сочи, Казань, Самара и Пермь.

Фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева заняла первое место по итогам короткой программы на стартовом этапе Кубка России по фигурному катанию. По итогам проката короткой программы спортсменка набрала 83,92 балла. Второе место — у Софьи Акатьевой (72,70 балла), третье — у Анастасии Зининой (70,19).

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
СпортФигурное катание

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также