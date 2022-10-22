Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на Гран-при России
Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают первое место в соревнованиях спортивных пар после короткой программы на первом этапе Гран-при России.
Фигуристы набрали за выступление 86,08 балла. Второе место — у Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука (77,87 балла). На третьей строчке — Дарья Бояринцева и Роман Плешков (73,51).
Серия Гран-при включает шесть турниров, которые примут Москва (дважды), Сочи, Казань, Самара и Пермь.
Фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева заняла первое место по итогам короткой программы на стартовом этапе Кубка России по фигурному катанию. По итогам проката короткой программы спортсменка набрала 83,92 балла. Второе место — у Софьи Акатьевой (72,70 балла), третье — у Анастасии Зининой (70,19).
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