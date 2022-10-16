Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева поздравила граждан с Днем отца

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева поздравила граждан республики с Днем отца.

— Уважаемые отцы! От имени Правительства Республики Татарстан и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем отца.

Этот добрый праздник установлен Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. Испокон веков в нашей стране мужчина был защитником и кормильцем своей семьи, наставником и примером для сыновей и дочерей. У отцов дети учатся трудолюбию, заботе о ближних, быть ответственным за свои поступки, оберегать слабого, принимать важные решения. Именно папы являются примером мужества и благородства.

Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и благополучия. Пусть в вашем доме всегда живут согласие, взаимопонимание и любовь, — говорится в поздравлении опубликованном пресс-службой президента Татарстана.

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Максим Кокунин