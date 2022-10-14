«С нами города становятся ближе»: в Казани открылась фотовыставка, посвященная строительству трассы М-12

В преддверии Дня дорожника в музее-заповеднике «Казанский Кремль» открылась фотовыставка «С нами города становятся ближе», посвященная строительству скоростной автодороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань.



Федеральная дорога М-12 строится с нуля, ее протяженность составит около 811 км. Путь на машине от Москвы до Казани по новой трассе займет всего 6,5 часа.

В ходе торжественного открытия экспозиции коллектив музея-заповедника «Казанский Кремль» наградили почетной грамотой за большой вклад в воспитание студентов и молодежи Татарстана.

