На «Казаньоргсинтез» доставили насосы для завода поликарбонатов

На «Казаньоргсинтезе» продолжается модернизация единственного в России производства завода поликарбонатов. В рамках очередного этапа обновления в Казань из Японии доставили насосы для перекачки полимеров.

Насосы используются для транспортирования расплава полимера от экструдера через полимерный фильтр на грануляцию. Их установка позволит увеличить производительность выпуска поликарбонатов. Замену насосов на более производительные планируется провести в ходе остановочного ремонта.

Доставку оборудования в поставленные сроки организовали специалисты проектного офиса «Казаньоргсинтеза» и НИПИГАЗа. Своевременная доставка позволит провести остановочный ремонт без задержек и потерь.

Вес общим грузом 47 тонн следовал по маршруту Япония — Владивосток — Казань. Оборудование планировалось доставить морским транспортом из порта Кобе (Япония) в порт Владивосток. Перегрузка в порту Владивосток и дальнейшая доставка в Казань — автомобильным транспортом, в том числе с использованием низкорамного трала. Дополнительно прорабатывались альтернативные варианты доставки в случае задержки или ограничений, такие как доставка через Китай, Казахстан. Сложность морской транспортировки заключалась в дефиците свободного места на судах, специализированного парка контейнеров, который требовался для перевозки крупногабаритных мест. Однако благодаря предварительной тщательной проработке удалось забронировать ближайшее судно в условиях отсутствия свободного места на линейных судах.

Учитывая большие габариты груза, его доставка воздушным путем была возможна только самолетом Ан-124 («Руслан»). Отсутствие детальных чертежей не позволяло заранее определить оптимальную схему крепления на борту воздушного судна. В связи с этим потребовалась оперативная экспертиза крепления груза внутри ящиков, которую можно было провести только после прибытия груза в аэропорт и осмотра специалистами авиакомпании. По результатам экспертизы специалисты НИПИГАЗа разработали схему крепления в грузовом отсеке самолета с доработкой упаковки для обеспечения безопасности полета, так как во время взлета и посадки на груз действуют повышенные динамические нагрузки.

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Алексей Лепахин, руководитель направления, транспортировка генеральных грузов Европа, НИПИГАЗ:

«В результате задержки в доставке груза оборудования из Японии во Владивосток, связанной с дополнительной проверкой груза и неблагоприятными погодными условиями, стало очевидно, что доставка запланированным базовым маршрутом не позволит доставить груз в требуемый срок. Оперативно было принято решение использовать альтернативный вариант — доставку авиационным транспортом из Владивостока в Казань».

Юлия Бакина, руководитель проектного офиса, «Казаньоргсинтез»:

«Высокий уровень экспертизы, а также конструктивное взаимодействие подразделений «Казаньоргсинтеза» с сотрудниками НИПИГАЗа позволили в обозначенные сроки доставить груз в Казань. Это позволит провести остановочный ремонт на заводе поликарбонатов «Казаньоргсинтеза» в установленные сроки и получить запланированный эффект от мероприятий по замене оборудования на более производительное».

Пресс-служба ПАО «СИБУР Холдинг»