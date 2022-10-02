ВКС России ликвидировали более 200 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: Минобороны России

Воздушно-космические силы России авиационными ударами ликвидировали более 200 военнослужащих Украины на Краснолиманском направлении, еще 320 ранены. Также были уничтожены 10 танков и 25 БМП, сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что на Николаево-Криворожском направлении киевский режим осуществил попытку прорыва на николаевском, андреевском и криворожском тактических направлениях. Наиболее активные наступательные действия велись в направлении населенного пункта Давыдов Брод. В них было задействовано до шести батальонов ВСУ.

— В результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано. Уничтожен 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих, — сообщает Минобороны России.

Фото: Минобороны России

За минувшие сутки на Николаево-Криворожском направлении ликвидированы более 400 украинских военнослужащих, уничтожены 43 танка и 89 единиц другой украинской техники. Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены 51 артиллерийское подразделение на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 178 районах.

Напомним, накануне в Минобороны России сообщили, что из-за угрозы окружения российские военнослужащие выведены из Красного Лимана. За это начальник центрального военного округа, Герой России, генерал-полковник Александр Лапин подвергся жесткой критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.

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Артем Гафаров