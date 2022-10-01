Казань оказалась в числе популярных направлений для отдыха на горнолыжных курортах
Казань оказалась в числе популярных направлений для отдыха на горнолыжных курортах, об этом сообщил исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии Илья Уманский в пятницу на пресс-конференции в Екатеринбурге.
По его словам, на первом месте среди направлений — Краснодарский край, второе место занимает Крым, третье — Кавказские Минеральные Воды. За ними следуют Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.
— Наши горнолыжные курорты на пике популярности. Цены на эти направления растут на 10%. Но, думаю, что вырастут еще больше, — приводит слова Уманского «Интерфакс».
В апреле татарстанский всесезонный город-курорт «Свияжские холмы» попал в десятку популярных горнолыжных курортов России, заняв шестое место.
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