Казань оказалась в числе популярных направлений для отдыха на горнолыжных курортах

Казань оказалась в числе популярных направлений для отдыха на горнолыжных курортах, об этом сообщил исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии Илья Уманский в пятницу на пресс-конференции в Екатеринбурге.



По его словам, на первом месте среди направлений — Краснодарский край, второе место занимает Крым, третье — Кавказские Минеральные Воды. За ними следуют Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.

— Наши горнолыжные курорты на пике популярности. Цены на эти направления растут на 10%. Но, думаю, что вырастут еще больше, — приводит слова Уманского «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В апреле татарстанский всесезонный город-курорт «Свияжские холмы» попал в десятку популярных горнолыжных курортов России, заняв шестое место.



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Маргарита Головатенко