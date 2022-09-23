Казань потратит на ремонт фонтанов 14,8 млн рублей

Фото: Максим Кокунин (парк Крылья Советов)

В Казани будут ремонтировать фонтаны — на эти цели из бюджета города выделят 14,8 млн рублей, согласно тендеру, опубликованному на портале госзакупок.



От подрядчика требуется оказать услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения. К работам необходимо приступить 14 октября, а завершить ремонт 31 августа 2023 года.



В списке на ремонт значатся девять фонтанов:

в саду им. Кирова по ул. Московской; в парке Крылья Советов, ул. О. Кошевого; в Горкинско-Ометьевском лесу, пр. Победы; в сквере Абсалямова по ул. Абсалямова; в сквере Стамбул по ул. Абсалямова; в Центральном парке культуры и отдыха по ул. Н. Ершова; на площади перед ДК им. Саид-Галеева по ул. Советская в ж. м. Дербышки; в парке Петрова по ул. Степана Халтурина; в сквере Славы по пр. Победы/ул. Р. Зорге.

Заказчиком выступает МКУ «Комитет внешнего благоустройства города Казани». Подать заявку можно до 30 сентября, итоги подведут 3 октября.



Сквер Стамбул. Фото: Давид Казанский

В начале сентября в Казани из-за аварийного состояния демонтировали самый большой фонтан, который находился на воде возле набережной озера Малый Кабан. Специалисты регулярно ремонтировали фонтан, а также производили замену его деталей, однако сейчас обновлять изношенные элементы очень дорого и нецелесообразно, сообщали в Комитете внешнего благоустройства города. В будущем на месте этого фонтана может появиться новый объект. В настоящее время ведется проработка и поиск подходящих вариантов.

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Маргарита Головатенко