Расписание пригородного поезда Канаш — Казань изменится на два дня

Фото: Максим Кокунин

Расписание пригородного поезда Канаш — Казань изменится 13 и 15 сентября из-за ремонта участка железной дороги, сообщает мэрия столицы Татарстана.

Так, поезд №6102 будет отправляться со станции Канаш в 8.46 (на 24 минуты позже), а прибытие на станцию Казань запланировано в 11.35.

Фото: Максим Кокунин

Напомним, в прошлом месяце сообщалось, что в Татарстане меняется порядок курсирования пригородных поездов.

С 12 августа сократился маршрут следования пригородного поезда №6351 сообщением Казань — Канаш. На участке Казань — Свияжск поезд отменяется и будет следовать сообщением Свияжск — Канаш действующим расписанием (4.57—6.43). Также из расписания выведут пригородный поезд №6308 сообщением Свияжск — Казань (18.03—19.22).

Изменится расписание следующих пригородных поездов:

с 11 августа поезд №6360 сообщением Канаш — Казань будет отправляться со станции Канаш в 17.30, прибытие в Казань в 20.28;

с 12 августа поезд №6366 сообщением Албаба — Казань будет отправляться со станции Албаба в 17.00, прибытие в Казань 19.02;

с 12 августа поезд №6480 сообщением Паратск — Бирюли будет отправляться со станции Паратск в 16.57, прибытие в Бирюли в 18.47.



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Максим Кокунин