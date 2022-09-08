Центробанк на полгода продлил запрет на банковские комиссии за снятие валюты

Банк России продлил до 9 марта 2023 года запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче валюты с вкладов или счетов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

До этого же времени будет действовать запрет на комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств.

Фото: pixabay.com

Запрет Центробанк ввел в марте, он должен действовать до 9 сентября текущего года.



В апреле Банк России с 11 апреля отменил комиссию в 12% за биржевые сделки с долларами и евро.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина