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Центробанк на полгода продлил запрет на банковские комиссии за снятие валюты

19:44, 08.09.2022
Центробанк на полгода продлил запрет на банковские комиссии за снятие валюты
Фото: cbr.ru

Банк России продлил до 9 марта 2023 года запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче валюты с вкладов или счетов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

До этого же времени будет действовать запрет на комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств.

Фото: pixabay.com

Запрет Центробанк ввел в марте, он должен действовать до 9 сентября текущего года.

В апреле Банк России с 11 апреля отменил комиссию в 12% за биржевые сделки с долларами и евро.

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Татьяна Леухина
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