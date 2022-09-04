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СМИ: на ВЭФ стоит ждать новых заявлений Владимира Путина по Украине

16:17, 04.09.2022
СМИ: на ВЭФ стоит ждать новых заявлений Владимира Путина по Украине
Фото: kremlin.ru

В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) 7 сентября во Владивостоке президент России Владимир Путин может затронуть тему Украины, сообщает программа «Москва. Кремль. Путин».

Как заявил Дмитрий Песков, Путин выступит на ВЭФ с речью о мировых процессах и о развитии Дальнего Востока.

Деловая программа седьмого ВЭФ включает в себя более 90 мероприятий в шести тематических блоках. ВЭФ пройдет с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

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Маргарита Головатенко
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