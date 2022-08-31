Бывший гендиректор «Победы» возглавил сеть супермаркетов «Перекресток»

Бывший генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков назначен генеральным директором сети «Перекресток», сообщает X5 Group (российская компания, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»).

Отмечается, что до прихода в Х5 Калмыков был не только гендиректором «Победы», но также и первым заместителем гендиректора «Аэрофлота». Кроме того, он работал в министерстве транспорта России и руководил туристической компанией Sunrise tour.



Фото: ru.m.wikipedia.org / Alkort

Напомним, в 2018 году на место гендиректора «Перекрестка» был назначен операционный директор сети Владислав Курбатов после того, как Владимир Сорокин, который занимал должность с 2014 года, покинул компанию.

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Максим Кокунин