Канцелярские мелочи сильнее всего подорожали к учебному году в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Набор для мальчика подорожал сильнее, но оказался дешевле, чем для девочки

День знаний не за горами, и родители постепенно заканчивают собирать своих детей к новому этапу. Согласно прогнозным данным Минобрнауки Татарстана, 1 сентября первый раз в первый класс отправятся 55 299 первоклассников. Обеспечить их в этом году необходимым перед школой оказалось дороже, чем в прошлом. При этом собрать девочку в первый класс дороже, чем мальчика.

Так, за год стоимость «набора первоклассника», который состоит из одежды и обуви, школьных и канцелярских принадлежностей, для девочки выросла на 6,49%, до 21 756 рублей. Для мальчиков набор подорожал сильнее — на 8,69%, но все равно оказался дешевле, чем для девочки, — 18 691 рубль.

По данным Татарстанстата, в республике одежда для мальчика-первоклассника обойдется в 13 702 рубля, что на 9,2% больше, чем в прошлом году. Для девочек комплект одежды для школы подскочил в цене на 6,25%, до 16 768 рублей.



Фото: Татарстанстат

Базовый «набор первоклассника» состоит из девяти наименований одежды и обуви для мальчиков и одиннадцати — для девочек. Мальчикам, которые идут в первый класс, надо купить две пары брюк и три рубашки, а девочкам — три блузки, два платья и две юбки. В дополнение к этому идут две футболки, пять пар носков или гольфов, три пары колготок и по одной паре обуви разного типа. Кроме того, для уроков физкультуры родителям необходимо приобрести для детей спортивный костюм.

Больше всего подорожали рубашки и брюки из полушерстяных тканей для мальчиков — на 8,34% и 9,8% соответственно. Так, одна рубашка обойдется в среднем в 750 рублей, а брюки — в 1 359 рублей. Учитывая, что их требуется несколько, на эти вещи родителям придется потратить почти 5 тысяч рублей.

Платья из полушерстяных тканей для девочек-школьниц с июля 2021-го по июль этого года подорожали на 1,6%, до 1 328 рублей, блузка — на 2,43%, до 982 рублей, а юбка выросла в цене на 3,88%, до 922 рублей. Таким образом, учитывая базовую потребность, их покупка обойдется почти в 7,5 тысячи рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

За спортивный костюм для ребенка родителям в этом году придется заплатить 1 421 рубль, что на 6,13% больше, чем год назад. Джемпер для детей школьного возраста подорожал на 2,35% и обойдется в 1 010 рублей.

Детская футболка, которую тоже необходимо купить для школы, за год подорожала на 9,55%, до 321 рубля. Колготки выросли в цене на 12,89%, а носки и гольфы — на 19,94%, по данным на июль, они стоят почти по 196 и 69 рублей соответственно. Их приобретение потребует еще 1,5 тысячи рублей.

Дороже обойдется и покупка обуви. Так, детские летние туфли подорожали на 15,24%, до 1 458 рублей, кроссовки — на 16,68%, до 1 518 рублей. Цены на ботинки и полуботинки выросли на 4,94%, до 2 342 рублей.

На День знаний первоклассников традиционно отправляют с букетом цветов. Один свежесрезанный цветок подорожал за год на 24,25%, до 150,07 рубля.

Цены на канцелярию взлетели

Помимо одежды, для первоклассников необходимо закупить школьные и канцелярские принадлежности. Сюда входят рюкзак, тетради, альбомы для рисования, ручки, карандаши, фломастеры, учебники, учебные пособия, дидактические материалы и так далее.

Больше всего подорожали школьные тетради — почти на 67%. Если в июле прошлого года одну тетрадь можно было купить за 5,94 рубля, то сейчас уже за 9,9 рубля.

Цена на альбомы для рисования выросла на 27,9%, до 93,37 рубля, а на учебники, учебные пособия, дидактические материалы и тому подобное — на 8,37%, до 462,68 рубля. Набор фломастеров обойдется в 114,75 рубля (+16%), карандаш — в 17 рублей (+18,02%), а шариковая авторучка — в 19,5 рубля (+31,58%).

Фото: realnoevremya.ru

Меньше всего подорожали рюкзаки — за год цены на них выросли всего на 3,2%. Его покупка обойдется в среднем в 2 215 рублей.

Минимум 63 тысячи на гаджеты

К началу учебного года для школьников чаще всего, по данным Татарстанстата, покупают USB-накопитель, ноутбук, планшет и смартфон. Потратят родители в этом году на это как минимум 63 тысячи рублей. В 2021-м покупка гаджетов обошлась бы в 60,6 тысячи.

Заметнее всего выросла цена на смартфоны — на 6,88%. Покупка телефона обойдется родителям будущего школьника в 10 884 рубля.

Фото: realnoevremya.ru

Ноутбуки за год подорожали на 3,93%, до 39 907 рублей. Цены на планшеты увеличились за этот же период на 2,15% — к июлю 2022 года они достигли 11 746 рублей.

Вместе с этим стоимость флеш-накопителей уменьшилась. Если в июле прошлого года приобрести их можно было за 562 рубля, то сейчас потратить придется всего 540 рублей.

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Татьяна Демина