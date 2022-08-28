В Татарстане предварительно расследовано почти 200 особо тяжких преступлений, совершенных в пьяном виде

Фото: Максим Платонов

По итогам первых семи месяцев 2022 года Татарстан занял 6-е место в рейтинге регионов России по количеству предварительно расследованных особо тяжких преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Таковых насчитывается 193.

В тройку лидеров по числу предварительно расследованных особо тяжких преступлений, совершенных в пьяном виде, вошли Иркутская, Московская и Свердловская области. В топ-5 попали также Башкирия и Красноярский край.

Фото: crimestat.ru

Ни одного предварительно расследованного особо тяжкого преступления, совершенного в состоянии алкогольного опьянения, по итогам семь месяцев 2021 года не зарегистрировано в Ингушетии.

Всего в январе — июле 2022 года в Татарстане зарегистрировали 2 471 преступление особой тяжести. По их количеству республика заняла 7-е место среди российский регионов. К концу июня в республике насчитывалось 2 168 преступления особой тяжести.

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Елизавета Пуншева