На учет дорожных объектов Вахитовского и Приволжского районов Казани потратят 1,5 миллиона рублей

В Казани за 1,5 миллиона изготовят технические паспорта объектов дорожного хозяйства на территории Вахитовского и Приволжского районов. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Целью работ является технический учет объектов для дальнейшего рационального использования ресурсов на содержание и ремонт дорог. Исполнитель обязуется изготовить паспорт каждого объекта. Следует учесть их количественные и качественные характеристики.

Помимо дорог, подрядчик должен обследовать светофоры, опоры освещения, люки, остановки общественного транспорта, дорожные знаки и указатели, газоны и зеленые насаждения. Регистрацию параметров нужно произвести в формате видеосъемки. На выполнение работ дается 3 месяца — с 15 сентября по 15 декабря.

Учету подлежат следующие объекты:

«Брайт Парк»;

«Казанская Усадьба»;

ВКП Булатова, 5 (вдоль детсада);

проезд от Бр. Батталовых до Б. Росы;

дорога от Лесного городка до жиркомбината;

проезд к Новым Салмачам;



тротуар Ш. Камала и т.д.

Недавно Комитету земельных и имущественных отношений Казани не удалось договориться с арендатором земельного участка в Кировском районе Казани, изъятого под строительство дороги-дублера Горьковского шоссе. ООО «Озон», построившее на арендованной почти 10 лет назад земле железнодорожную ветку для приема сыпучих стройматериалов, со временем надеялось выкупить ее в свою собственность, но эти планы разрушила стройка. Дело направлено в арбитражный суд.

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Елизавета Пуншева