На учет дорожных объектов Вахитовского и Приволжского районов Казани потратят 1,5 миллиона рублей
В Казани за 1,5 миллиона изготовят технические паспорта объектов дорожного хозяйства на территории Вахитовского и Приволжского районов. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Целью работ является технический учет объектов для дальнейшего рационального использования ресурсов на содержание и ремонт дорог. Исполнитель обязуется изготовить паспорт каждого объекта. Следует учесть их количественные и качественные характеристики.
Помимо дорог, подрядчик должен обследовать светофоры, опоры освещения, люки, остановки общественного транспорта, дорожные знаки и указатели, газоны и зеленые насаждения. Регистрацию параметров нужно произвести в формате видеосъемки. На выполнение работ дается 3 месяца — с 15 сентября по 15 декабря.
Учету подлежат следующие объекты:
- «Брайт Парк»;
- «Казанская Усадьба»;
- ВКП Булатова, 5 (вдоль детсада);
- проезд от Бр. Батталовых до Б. Росы;
- дорога от Лесного городка до жиркомбината;
- проезд к Новым Салмачам;
- тротуар Ш. Камала и т.д.
Недавно Комитету земельных и имущественных отношений Казани не удалось договориться с арендатором земельного участка в Кировском районе Казани, изъятого под строительство дороги-дублера Горьковского шоссе. ООО «Озон», построившее на арендованной почти 10 лет назад земле железнодорожную ветку для приема сыпучих стройматериалов, со временем надеялось выкупить ее в свою собственность, но эти планы разрушила стройка. Дело направлено в арбитражный суд.
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