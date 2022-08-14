Минпромторг планирует заменить второго пилота самолета на виртуального

К концу 2024 года в России разработают «виртуального второго пилота», чтобы в 2030-х годах самолеты смогли перейти к одночленному экипажу, рассчитывает Минпромторг.



«Виртуальный второй пилот» нужен для того, чтобы исключить увеличение нагрузки на единственного пилота. На выполнение расчетно-экспериментальных исследований перспективных технологий, в том числе на технологии искусственного интеллекта и анализ условий их применимости в самолетах транспортной категории планируют потратить до 2,877 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Исполнителю предстоит разработать около десятка технологий. Кроме того, необходимо создать демонстратор «виртуального второго пилота» для самолетов — полунатурный макет универсальной кабины экипажа с имитацией окружающей обстановки, сообщает РБК.

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Маргарита Головатенко