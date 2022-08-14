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Минпромторг планирует заменить второго пилота самолета на виртуального

07:24, 14.08.2022 3
Минпромторг планирует заменить второго пилота самолета на виртуального
Фото: realnoevremya.ru

К концу 2024 года в России разработают «виртуального второго пилота», чтобы в 2030-х годах самолеты смогли перейти к одночленному экипажу, рассчитывает Минпромторг.

«Виртуальный второй пилот» нужен для того, чтобы исключить увеличение нагрузки на единственного пилота. На выполнение расчетно-экспериментальных исследований перспективных технологий, в том числе на технологии искусственного интеллекта и анализ условий их применимости в самолетах транспортной категории планируют потратить до 2,877 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Исполнителю предстоит разработать около десятка технологий. Кроме того, необходимо создать демонстратор «виртуального второго пилота» для самолетов — полунатурный макет универсальной кабины экипажа с имитацией окружающей обстановки, сообщает РБК.

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Маргарита Головатенко
ТехнологииITБизнесТранспортОбщество

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14 авг
    Интересно, для каких самолетов, и на какой комплектации?
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  • Анонимно 14 авг
    Главное, чтобы с одним пилотом летали чиновники.
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  • Анонимно 14 авг
    Совсем плохо со специалистами. Совсем.
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