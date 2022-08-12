Бойцы из восьми стран примут участие в турнире ACA 142 в Казани

В Казани 13 августа состоится турнир ACA 142, на котором ожидается 10 боев с участием топовых спортсменов организации из восьми стран мира. Об этом сообщают организаторы.

В главном бою пройдет 5-раундовое противостояние претендента на титул чемпиона ACA, россиянина Устармагомеда Гаджидаудова и его соотечественника Азамата Амагова.

Также зрители смогут увидеть бой экс-чемпионов двух организаций: россиянина Рустама Керимова и словака Томаша Дека. Керимов владел титулом чемпиона ACA и успешно защищал его в 2019 году, но оставив пояс по завершению контрактных обязательств. Томаш Дэк — экс-чемпион FIGHT NIGHTS GLOBAL, который так же покинул организацию непобежденным и с 2020 выступает в ACA.

В турнире примут участие спортсмены из Грузии, Белоруссии, Румынии, Таджикистана, Киргизии, Бразилии, Азербайджана, Словакии.



Турнир пройдет в Татнефть арене, начало — в 19.20. Церемония взвешивания пройдет на крыше KazanMall 12 августа.



В августе прошлого года в Казани проходил Открытый чемпионат и первенство Европы по смешанному боевому единоборству ММА. Там выступали представители 14 стран мира.



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Татьяна Леухина