Казанский «Горводзеленхоз» закупает Skoda new Rapid за 2 миллиона рублей

Казанское муниципальное унитарное предприятие «Горводзеленхоз» решило приобрести Skoda new Rapid или его эквивалент для собственных нужд. На эти цели из своих средств оно готово выделить более 2 миллионов рублей.

Исполнителю необходимо доставить машину в Казань по адресу: ул. Даурская, 4. Для каких целей «Горводзеленхоз» планирует использовать Skoda new Rapid или его эквивалент, в документации не указано.

Требования, предъявляемые к функциональным свойствам и качественным характеристикам автомобиля, указаны в приложенных документах. Например, двигатель должен быть бензиновым, мощность — не менее 100 лошадиных сил, тип кузова — лифтбек. Автомобиль должен быть новым, без пробега.

Фото: realnoevremya.ru

Исполнитель обязан подготовить автомобиль: помыть наружную часть, почистить салон и другое. Поставка должна осуществиться в течение 10 дней со дня подписания договора.

Тем временем Татарстан закупит 41 новый автомобиль Lada Niva 4×4 для нужд полиции. На эти цели республика выделит 34,2 млн рублей.

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Елизавета Пуншева