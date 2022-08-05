Татарстан закупит 41 новый автомобиль Niva для нужд полиции

Татарстан закупит 41 новый автомобиль LADA Niva 4×4 для нужд полиции — на эти цели республика выделит 34,2 млн рублей, согласно тендеру на сайте госзакупок.



Для нужд сотрудников МВД в Татарстане купят машины LADA Niva 4×4 или их эквивалент. Заказчик — ГБУ «Безопасность дорожного движения». Машины необходимо поставить до конца 2022 года.

Требования к автомобилям: белый или серебристый цвет, опознавательные знаки и информационные надписи (синяя полоса, гербы МВД РФ, надпись «Полиция», телефон дежурной части и телефон доверия). Автомобили не должны быть выпущены ранее 2022 года.

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Маргарита Головатенко