В Елабуге прошел всероссийский турнир по стрельбе из традиционного лука «Туган батыр»

В Татарстане 22-24 июля впервые проходит всероссийский турнир по стрельбе из традиционного лука «Туган батыр». Турнир был посвящен 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

Вчера на площади перед старинной Соборной мечетью Елабуги состоялось официальное открытие турнира.

Фото: dumrt.ru

В состязаниях принимали участие 65 лучников из республик Дагестан, Башкортостан, Удмуртия, Астраханской, Самарской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, многих районов и городов Татарстана. Среди выступавших было много новичков.

Для гостей турнира была организована интерактивная зона, оригинальная ярмарка турнира и мастер-классы для детей и взрослых. Также на открытом воздухе состоялась премьера документально-художественного фильма «Ибн Фадлан», снятого мусульманским телеканалом «Хозур ТВ» ДУМ Татарстан в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, передает пресс-служба ДУМ РТ.



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Татьяна Леухина