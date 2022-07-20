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Правительство выделит 7 млрд рублей на восстановление самолетов

22:54, 20.07.2022
Правительство выделит 7 млрд рублей на восстановление самолетов
Фото: wikipedia.org / Крылов Иван

Правительство выделит на восстановление самолетов 6,9 млрд рублей, средства поступят из резервного фонда, сообщает RT со ссылкой на распоряжение.

Подразумевается, что деньги выделяются кабмином на восстановление в 2022—2023 годах не менее семи воздушных судов.

Минпромторг России предложил выделить 15,4 млрд рублей на восстановление летной годности 11 самолетов Ту-204/214, Ил-96 и Ан-124, принадлежащих «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК, входит в «Ростех»).

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Маргарита Головатенко
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