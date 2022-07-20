Правительство выделит 7 млрд рублей на восстановление самолетов
Правительство выделит на восстановление самолетов 6,9 млрд рублей, средства поступят из резервного фонда, сообщает RT со ссылкой на распоряжение.
Подразумевается, что деньги выделяются кабмином на восстановление в 2022—2023 годах не менее семи воздушных судов.
Минпромторг России предложил выделить 15,4 млрд рублей на восстановление летной годности 11 самолетов Ту-204/214, Ил-96 и Ан-124, принадлежащих «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК, входит в «Ростех»).
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