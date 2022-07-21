22 июля состоится премьера фильма, приуроченного к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией

Фото: Максим Платонов

В пятницу, 22 июля, в 8:00 на телеканале «Россия 24.Татарстан» состоится премьера фильма «Волжская Булгария. Обретая путь и веру». Он приурочен к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.



В фильме рассказывается, какое влияние ислам оказал на Татарстан, почему это стало точкой отсчета, не в этом ли секрет уникальной модели республики, а также как сегодня берегут заветы предков.

В начале июля по случаю празднования Курбан-байрама телеканал «Россия 24» показал документальный фильм «922 по Булгару». Он снят журналистом Станиславом Назаровым и посвящен 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

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Маргарита Головатенко