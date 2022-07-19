На дорогах Казани образовались 7-балльные пробки

Вечером во вторник, 19 июля, на дорогах Казани образовались большие пробки. По данным сервиса «Яндекс.Карты», на 17:50 они оцениваются в 7 баллов.

Сильные заторы образовались традиционно в центре Казани — стоят улицы Пушкина, Московская, Карла Маркса, Тихомирнова и Щербаковский переулок.

Фото: скриншот

Движение затруднено также на улицах Николая Ершова, Вишневского, Туфана Миннуллина и на Гвардейской. Пробки образовались на улице Аделя Кутуя, проспекте Победы и некоторых других.

В воскресенье возле села Сокуры в Татарстане на трассе P-239 образовалась пробка длиной более 8 км. Движение было затруднено на Залесной улице, в сторону лесопарка Лебяжье, на улицах Камчатской и Мира.

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Максим Кокунин