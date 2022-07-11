«Если шутка до сцены не дошла, это не шутка, на самом деле»

Фото: предоставлено Динарой Зиннатовой

Накануне в парке «Черное озеро» прошел вечер стендапа, устроенный дирекцией парков и скверов Казани совместно с клубом Stand Up Club. Претенденты, отобранные по заявкам, готовили материал совместно с резиденты клубам — Ильнуром Асхадуллиным, Никитой Никитины и Матвеем Ромашкиным.

«Если ты днем придумал шутку, то тебе нужно вечером или завтра проверить её»

В парке собралось более пятисот человек, чтобы слушать выступления не только опытных участников, но и двенадцати начинающих комиков.

— Если шутка до сцены не дошла, это не шутка, на самом деле, — говорит резидент казанского Stand Up Club Ильнур Асхадуллин. — Есть такое правило, что если ты днем придумал шутку, то тебе нужно вечером или завтра проверить её на открытых микрофонах. В первый раз мы собрались первого июня, примерно два-три раза в неделю ребята выступали, записывали каждое выступление на видео, присылали нам, мы редактировали, шутки переписывались и переписывались. Из 27 участников сегодня выступают 12.

Основная ошибка у новичков заключается в том, что они рассказывают что-то грязное и пошлое, указывает Асхадуллин, пытаются «хайпануть» на чем-то скандальном.

— На самом деле комедия стендапа она очень простая, это комедия о себе. Смысл в том, что на определенные вещи в жизни никто не посмотрит так, как ты на это смотришь, придумать это невозможно, зритель очень быстро определяет, когда ты врешь, а когда нет, — сказал Асхадуллин.

Организаторы готовили с участниками выступления, исходя из плотности юмора, чтобы не было лишней воды, чтобы человек умел держать зал, ориентируясь на опыт выступающего, в связи с тем, что в парке выступать тяжело.



Фото Дианы Салиховой

«Я думала о стендапе как о чем-то недосягаемом»

Из зрителей сформировали независимое жюри, которое выбирало трех самых лучших комиков, также организаторы обращали внимание на аплодисменты. Интересно, что и публика, и выступающие были примерно одного же возраста, 20-35 лет, поэтому многие шутки подходили аудитории:

«В двадцать один год мой отец создал семью, и это было нормально, я в двадцать один создал телеграм-канал, и это повод для гордости».

Зрители особенно бурно реагировали на юмор про Казань и Татарстан:



«У меня был выбор уехать либо в Челябинск, либо в Питер, я выбрал заграницу. Люди с моего родного города до сих пор спрашивают, нужна ли виза для приезда в Татарстан и как я там без знания языка».

— Я думала о стендапе как о чем-то недосягаемом, в один момент решила, что надо попробовать, — рассказала «Реальному времени» одна из участниц Ясмина Хуснутдинова. — До последнего ждала, тридцать первого числа закрывался набор, и я отправила заявку в этот же день, ходила с трясущимися руками на пробы. Я совсем не пожалела, потому что меня окружало очень доброе комьюнити. Кажется, что люди токсичные, ведь юмор зачастую такой, а на самом деле, они так поддерживают, не пишут за тебя шутки, а учат этому, это очень большой опыт.

«Это немного вызов для разборок с собой»

Пока организаторы вместе с жюри выбирали трех победителей, перед зрителями выступили Никита Никитин и Матвей Ромашкин. Победителем стала Динара Зиннатова.

— У меня есть опыт в интернет-юморе — личный проект «че гуглит татар кызы» и медиапроект «Кара Дуслар», в развитии которого я принимаю участие, — рассказал дебютантка. — Письменно шутить я как будто умею, и хотелось проверить, могу ли устно. Наверное, основная сложность — это попытка понять, как ты выглядишь на сцене со стороны, как тебя воспринимают, вообще есть ли тебе место во всем этом. Страх, что шутки не зайдут. Мне кажется, стендап для новичков — это немного вызов для разборок с собой, с вопросом принятия себя. А ещё писать устные шутки — это про сильное сокращение текста.

По словам Зиннатовой, её уже пригласили выступить на одном из вечеров в клубе.

Диана Салихова