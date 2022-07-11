«Если шутка до сцены не дошла, это не шутка, на самом деле»
Накануне в парке «Черное озеро» прошел вечер стендапа, устроенный дирекцией парков и скверов Казани совместно с клубом Stand Up Club. Претенденты, отобранные по заявкам, готовили материал совместно с резиденты клубам — Ильнуром Асхадуллиным, Никитой Никитины и Матвеем Ромашкиным.
«Если ты днем придумал шутку, то тебе нужно вечером или завтра проверить её»
В парке собралось более пятисот человек, чтобы слушать выступления не только опытных участников, но и двенадцати начинающих комиков.
— Если шутка до сцены не дошла, это не шутка, на самом деле, — говорит резидент казанского Stand Up Club Ильнур Асхадуллин. — Есть такое правило, что если ты днем придумал шутку, то тебе нужно вечером или завтра проверить её на открытых микрофонах. В первый раз мы собрались первого июня, примерно два-три раза в неделю ребята выступали, записывали каждое выступление на видео, присылали нам, мы редактировали, шутки переписывались и переписывались. Из 27 участников сегодня выступают 12.
Основная ошибка у новичков заключается в том, что они рассказывают что-то грязное и пошлое, указывает Асхадуллин, пытаются «хайпануть» на чем-то скандальном.
— На самом деле комедия стендапа она очень простая, это комедия о себе. Смысл в том, что на определенные вещи в жизни никто не посмотрит так, как ты на это смотришь, придумать это невозможно, зритель очень быстро определяет, когда ты врешь, а когда нет, — сказал Асхадуллин.
Организаторы готовили с участниками выступления, исходя из плотности юмора, чтобы не было лишней воды, чтобы человек умел держать зал, ориентируясь на опыт выступающего, в связи с тем, что в парке выступать тяжело.
«Я думала о стендапе как о чем-то недосягаемом»
Из зрителей сформировали независимое жюри, которое выбирало трех самых лучших комиков, также организаторы обращали внимание на аплодисменты. Интересно, что и публика, и выступающие были примерно одного же возраста, 20-35 лет, поэтому многие шутки подходили аудитории:
«В двадцать один год мой отец создал семью, и это было нормально, я в двадцать один создал телеграм-канал, и это повод для гордости».
Зрители особенно бурно реагировали на юмор про Казань и Татарстан:
«У меня был выбор уехать либо в Челябинск, либо в Питер, я выбрал заграницу. Люди с моего родного города до сих пор спрашивают, нужна ли виза для приезда в Татарстан и как я там без знания языка».
— Я думала о стендапе как о чем-то недосягаемом, в один момент решила, что надо попробовать, — рассказала «Реальному времени» одна из участниц Ясмина Хуснутдинова. — До последнего ждала, тридцать первого числа закрывался набор, и я отправила заявку в этот же день, ходила с трясущимися руками на пробы. Я совсем не пожалела, потому что меня окружало очень доброе комьюнити. Кажется, что люди токсичные, ведь юмор зачастую такой, а на самом деле, они так поддерживают, не пишут за тебя шутки, а учат этому, это очень большой опыт.
«Это немного вызов для разборок с собой»
Пока организаторы вместе с жюри выбирали трех победителей, перед зрителями выступили Никита Никитин и Матвей Ромашкин. Победителем стала Динара Зиннатова.
По словам Зиннатовой, её уже пригласили выступить на одном из вечеров в клубе.
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