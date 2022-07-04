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В Казани в воскресенье задержали 11 пьяных водителей

07:16, 04.07.2022
В Казани в воскресенье задержали 11 пьяных водителей
Фото: ГИБДД Казани

В Казани в воскресенье, 3 июля, произошло 72 ДТП, три из которых с пострадавшими. В городе зарегистрировали столкновение автомобилей, наезды на пешехода и на препятствие.

Сотрудники Госавтоинспекции города задержали 11 водителей в пьяном состоянии и еще одного водителя, у которого не было прав на управление транспортом.

В отделы полиции доставили семь граждан, которых подозревают в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани в пятницу, 1 июля, произошло 193 ДТП, из которых два с пострадавшими. В городе зарегистрировали столкновение и наезд на пешехода.

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Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан

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