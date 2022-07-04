В Казани в воскресенье задержали 11 пьяных водителей
В Казани в воскресенье, 3 июля, произошло 72 ДТП, три из которых с пострадавшими. В городе зарегистрировали столкновение автомобилей, наезды на пешехода и на препятствие.
Сотрудники Госавтоинспекции города задержали 11 водителей в пьяном состоянии и еще одного водителя, у которого не было прав на управление транспортом.
В отделы полиции доставили семь граждан, которых подозревают в совершении преступлений.
В Казани в пятницу, 1 июля, произошло 193 ДТП, из которых два с пострадавшими. В городе зарегистрировали столкновение и наезд на пешехода.
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