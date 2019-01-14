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Минниханов назначил двух заместителей полпреда Татарстана в РФ

11:31, 14.01.2019
Минниханов назначил двух заместителей полпреда Татарстана в РФ
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал два распоряжения о назначении заместителей полномочного представителя РТ в Российской Федерации.

Михаил Михалин займет должность заведующего отделом координации международных и экономических связей.

Эмиль Файзуллин возглавит отдел по взаимодействию с органами государственной власти в сфере культуры, науки, образования и связям с общественностью.

ОбществоВласть Татарстан
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