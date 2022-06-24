В Казани спасатели вытащили из ямы сумочку с лекарствами девочки-диабетика возле станции метро «Кремлевская»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Казани спасатели достали сумочку с лекарствами, которая упала в яму возле входа в метро «Кремлевская». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сумочка с инсулином упала в яму на газоне в 50 метрах от входа в метро «Кремлевская». Глубина ямы — около 2,5 м. Сумка принадлежла девочке 2010 года рождения. По прибытии дежурной смены на место вызова спасатели вытащили сумочку из ямы и передали родителям.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

Это не первый необычный вызов, на который приезжают татарстанские спасатели. Например, в 2020 году в Альметьевске они пришли на помощь трехлетней девочке, которая рукой застряла в гипсовой плите.



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Татьяна Леухина