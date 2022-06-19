Определены абсолютные батыры Сабантуя в Казани в состязаниях по борьбе куреш

Фото: Комитет физической культуры и спорта Исполкома Казани

На праздновании Сабантуя в Казани сегодня проходили состязаниями по национальной борьбе куреш. По их итогам определили троих абсолютных батыров — на каждой из площадок, где отмечался праздник. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Всего в соревнованиях принимали участие 253 спортсмена. Победителям вручили главные призы праздника — баранов и квадроциклы.

Победителем в поселке Мирный, где боролись 98 батыров, стал Ринат Давлетшин из Кукмора. В Березовой роще поселка Дербышки Советского района абсолютным батыром среди 70 участников стал казанский борец Айрат Фатхуллин. Другой казанец Булат Мусин выиграл В лесопарковой зоне озера Лебяжьего, где принимали участие 85 человек.

В Березовой роще поселка Мирный сегодня развернулся главный татарский национальный праздник — Сабантуй. С утра здесь начали работу сельские подворья районов Татарстана. Также посетителей ждали мастер-классы, конкурсы, национальные соревнования, интерактивные площадки, народные игры и забавы.

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Дарья Акимова