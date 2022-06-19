Скончался бывший зампредседателя правительства России Геннадий Бурбулис

На 77-м году жизни в Баку скончался бывший государственный секретарь РСФСР, первый заместитель председателя правительства России в 1991-1992 годах Геннадий Бурбулис. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его семью.



По имеющейся информации, политик прибыл в столицу Азербайджана для участия в IX Глобальном бакинском форуме.



Он был одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР, и подписал его от имени России вместе с тогдашним президентом Борисом Ельциным, чьим ближайшим соратником он являлся. С 1993 по 1999 годы депутат Госдумы первого и второго созывов. Затем, с 2000 по 2001 годы занимал должность вице-губернатора Новгородской области, был членом Совета федерации от региона (2001–2007 годы). В 2011—2014 годах работал проректором Международного университета в Москве по инновационному развитию.

10 мая стало известно, что после продолжительной болезни умер первый президент Украины Леонид Кравчук. Ему было 88 лет. Главой украинского государства Кравчук являлся с 1991 по 1994 годы.

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Дарья Акимова