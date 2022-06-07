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В Казани зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида и диоксида азота

23:29, 07.06.2022
В Казани зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида и диоксида азота
Фото: Илья Репин (архив)

В Казани зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ — формальдегида и диоксида азота. Данные мониторинга опубликованы на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Повышенный уровень формальдегида зарегистрировал пункт наблюдения №7 по ул. Декабристов, 183. Концентрация составила 0,089 мг/кубометр при предельно допустимом значении в 0,05 мг/кубометр.

Кроме того, ПНЗ №7 зафиксировал повышенный уровень диоксида азота. Концентрация достигла 0,308 мг/кубометр при ПДК в 0,2 мг/кубометр.

Скриншот tatarmeteo.ru

Превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота зарегистрировал и ПНЗ №15 по ул. Дубравная. Она достигла 0,243 мг/кубометр.

Скриншот tatarmeteo.ru

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 6 июня по 7 часов 7 июня.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

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