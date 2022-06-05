Ралли «Дакар» 2023 года будет проходить с 31 декабря по 15 января

Ралли-марафон «Дакар» будет проходить с 31 декабря 2022 года по 15 января 2023 года в Саудовской Аравии. Об этом сообщила пресс-служба «Дакара».

Ралли стартует в Морском лагере в Рабиге и завершится в Даммаме. В Саудовской Аравии гонка будет проходить четвертый раз подряд, пишет ТАСС.

Фото: dakar.com (архив)

В январе экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова второй раз подряд стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. По итогам гонки первые четыре места заняли экипажи «КАМАЗ-мастера». Сотников становился победителем «Дакара» в 2021 году. В 2017 и 2019 годах пилот занимал в ралли-марафоне вторые места.



Татьяна Леухина