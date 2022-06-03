Сегодня в Татарстане дождь и до +28 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем и вечером местами кратковременный дождь и гроза. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Днем температура воздуха в Казани и Кукморе составит +24..+26 градусов, в Менделеевске и Набережных Челнах +24..+28 градусов, в Нурлате и Болгаре +26..+28 градусов, в Апастово и Буинске +26..+28 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

Также синоптики прогнозируют юго-западный, умеренный ветер. При грозе ожидается сильный, порывами до 15—18 м/с.



Завтра, 4 июня, синоптики прогнозируют в Татарстане дожди, грозы и ветер порывами до 15—20 м/с. Согласно прогнозу Гидрометцентра республики, ночью ожидается +12..+17 градусов, днем потеплеет до +21..+26 градусов.

Диана Жиленкова