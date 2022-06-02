СК отдал под суд за взятки 3,5 млн рублей управленца Нижнекамского водохранилища

В Татарстане направлено в суд дело 57-летнего экс-директора ФГУ «Управление эксплуатации Нижне-Камского водохранилища» Фидаиля Мингазова. Ему инкриминируют получение пяти взяток на сумму свыше 3,5 млн рублей, а также мошенничество и злоупотребление полномочиями, сообщил сегодня старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.



По версии следствия, обвиняемый заключал госконтракты с ЧОП на круглосуточную охрану защитной дамбы Старо-Татышевской сельхознизины, а также территории Актанышского производственного участка водохранилища, однако директор охранного предприятия в 2018—2020 годах завышал в актах выполнения услуг реальные данные привлеченных к охране сотрудников, а директор управления подписывал акты.

В результате ЧОП незаконно получил из бюджета более 6,6 млн рублей, систематически оплачивая действия управленца незаконными вознаграждениями — за подписание актов и отсутствие надлежащей проверки конкурсной документации подрядчика, считают силовики.

Вину Мингазов не признает, суда ждет под арестом. В настоящее время в отношении мужчины продолжается расследование другого дела по факту получения взяток от подчиненных на сумму более 620 тысяч рублей, уточнил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.