Сегодня в Татарстане без осадков и до +27 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют ветер юго-западный и западный слабый до умеренного. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Днем температура воздуха в Казани и Арске составит +24..+26 градусов, Набережных Челнах и Нижнекамске +25..+27 градусов, Лениногорске и Азнакаево +22..+26 градусов, Нурлате и Болгаре +24..+27 градусов, Буинске и Апастово +24..+27 градусов.



Фото: realnoevremya.ru

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 3 июня, и в субботу, 4 июня, ожидается неустойчивая погода, местами с кратковременными дождями и грозами. Ночью прогнозируется до +11..+16 градусов, днем потеплеет до +21..+26°.

Диана Жиленкова