В Татарстане в два раза сократили план перевода населенных пунктов на стандарт связи 4G

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан в два раза сократилось число населенных пунктов, где по итогам 2022 года планировали развернуть по госпрограмме стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4G для мобильных телефонов и других терминалов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы Минцифры республики Айрата Хайруллина, в этом году планировалось строительство сети LTE в 61 населенном пункте Татарстана. Однако из-за отсутствия необходимого оборудования план пришлось скорректировать до 30 пунктов.

Хайруллин добавил, что Татарстан не отказывается от планов по строительству сетей в малых населенных пунктах, но предполагается переход на отечественное оборудование. Он заявил, что нужно время, а Россия может полностью производить сама оборудование 4G.

Фото: Максим Платонов (архив)

В середине мая Хайруллин рассказал, что в текущем году планировалось обеспечить доступ к мобильной связи стандарта 4G в 64 малых населенных пунктах республики. Однако, по его словам, в Татарстане есть вопросы с оборудованием для развития сотовой связи. Связано это с санкциями, которые вводят против России международные компании.

Дарья Акимова