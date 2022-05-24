Скончалась заслуженный врач ТАССР и почетный гражданин Альметьевского района Татарстана Лилия Чувашева

Накануне скончалась заслуженный врач ТАССР, почетный гражданин Альметьевского района Татарстана Лилия Чувашева. Об этом сообщается на сайте Минздрава республики.

Она родилась 24 февраля 1933 года в деревне Огибалово Вожегодского района Вологодской области. Работать начала в 1958 году. Долгие годы занимала должность главного врача Альметьевской центральной районной больницы. За свою работу отмечена орденом «Трудового Красного Знамени», почетным званием «Заслуженный врач ТАССР», значком «Отличник здравоохранения», медалью «Ветеран труда».

Гражданская панихида по Чувашевой состоится сегодня, в Альметьевске, в 11:00 часов в ДК «Нефтьче».

13 мая в Казани скончался известный детский хирург Владислав Булашов. Более 40 лет своей жизни он посвятил профессии врача. За годы работы он освоил многие направления детской хирургии. Среди них — колопроктология, урология, абдоминальная и торакальная хирургия, хирургия новорожденных.

Дарья Акимова