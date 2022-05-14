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Стартовала онлайн-продажа билетов на пассажирские рейсы из Казанского речного порта

18:43, 14.05.2022 2
Стартовала онлайн-продажа билетов на пассажирские рейсы из Казанского речного порта
Фото: Ринат Назметдинов

Стартовала онлайн-продажа билетов на пассажирские рейсы по Волге из Казанского речного порта. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Оформить билеты можно на официальном сайте порта. Здесь также доступен просмотр действующего расписания пассажирских рейсов на 2022 год и проездные тарифы.

Фото: Ринат Назметдинов

Напомним, что пассажирская навигация по Волге в Татарстане открылась 30 апреля. Первый транспорт отправился в Верхний Услон. Рейсы выполняются ежедневно из Казанского речного порта до Ташевки с заходом в Студенец, Садовая, Нижний Услон, Ключищи, Матюшино и до Печищ с заходом в Верхний Услон. С середины мая планируется открытие рейсов из Казани до Свияжска и скоростных линий до Болгара и Тетюши.

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 19:09
    хочешь купить билет н а омик ,
    а ссылка помогает купить билет на автобус.
    НЕ надо онлайн продавайте в речпорту хотя бы
    ну не можете..
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  • Анонимно 19:21
    вместо омиков сайт предлагает на автобусы билеты.
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