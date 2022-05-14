Стартовала онлайн-продажа билетов на пассажирские рейсы из Казанского речного порта

Фото: Ринат Назметдинов

Стартовала онлайн-продажа билетов на пассажирские рейсы по Волге из Казанского речного порта. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Оформить билеты можно на официальном сайте порта. Здесь также доступен просмотр действующего расписания пассажирских рейсов на 2022 год и проездные тарифы.

Фото: Ринат Назметдинов

Напомним, что пассажирская навигация по Волге в Татарстане открылась 30 апреля. Первый транспорт отправился в Верхний Услон. Рейсы выполняются ежедневно из Казанского речного порта до Ташевки с заходом в Студенец, Садовая, Нижний Услон, Ключищи, Матюшино и до Печищ с заходом в Верхний Услон. С середины мая планируется открытие рейсов из Казани до Свияжска и скоростных линий до Болгара и Тетюши.



Дарья Акимова