«Рубин» уступил «Химкам»

Фото: ФК "Рубин"

В матче 23-го тура Тинькофф российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» уступил «Химкам». Встреча прошла в столице Татарстана на «Ак Барс Арене» и завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.

Первый тайм завершился ничьей. Во втором тайме в составе казанской команды голы забили Герман Онугха и Леон Мусаев. В команде противника отличились Денис Глушаков, Илья Кухарчук и Захар Волков.

Фото: ФК «Рубин»

Недавно «Рубин» уступил в контрольном матче самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:5. Все голы были забиты во втором тайме, когда казанский клуб выступал экспериментальным составом.

Диана Жиленкова