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Гидрометцентр РТ: в Татарстане ночью похолодает до -24 градусов

10:50, 16.03.2022
Гидрометцентр РТ: в Татарстане ночью похолодает до -24 градусов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане в ночь на 17 марта ожидается существенное похолодание. По прогнозу Гидрометцентра РТ, при прояснениях температуры могут опуститься до -24 градусов.

В целом предстоящей ночью и утром 17 марта в Татарстане ожидается от -10 до -15 градусов, следует из информации Гидрометцентра РТ. Днем в четверг в республике прогнозируется от -3 до -8 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев, в первой половине марта средняя температура составила -8,2 градуса при норме в -5 градусов. Погода носила антициклональный характер, что не способствовало выпадению осадков.

Татьяна Демина
Общество Татарстан

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