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Глава МИД Франции анонсировал новые санкции ЕС в отношении России

16:17, 13.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Глава МИД Франции анонсировал новые санкции ЕС в отношении России
Фото: wikipedia.org

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан анонсировал новые санкции, вводимые Евросоюзом против России. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, они должны вступить в силу уже сегодня. Пока новый пакет ограничительных мер находится в стадии подготовки. Глава французского МИД отметил, что постпреды стран ЕС в Брюсселе придут к соглашению на одновременный запрет импорта сталелитейной продукции из России, экспорта предметов люкса в РФ, любых инвестиций в нефтедобычу и перерабатывающие заводы, а также расширение санкционного списка олигархов.

Фото: pixabay.com

Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не будет вмешиваться в ситуацию на Украине военным путем. Он должен будет нанести ущерб российской экономике.

Дарья Акимова
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