МИД РФ: за энергонезависимость ЕС от России придется платить европейским гражданам

Россия готова к противостоянию с Европейским союзом в энергетической сфере, если в этом возникнет необходимость, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.



Он заверил, что РФ остается гарантом энергобезопасности мирового уровня и надежным поставщиком. ЕС же от противостояния с Россией не выиграет, считает Кобринец.

По его словам, согласно данным Еврокомиссии, 45% импортируемого ЕС газа приходится на Россию, а еще 25% нефти и 45% угля. Директор департамента уверен, что в Брюсселе понимают собственную уязвимость.

Представители ЕС заявляли, что стремятся к независимости от энергоносителей из России «любой ценой», однако эту цену «придется платить не верхушке евробюрократии, а простым европейским налогоплательщикам», — приводит его слова «Интерфакс».

Кобринец упомянул турбулентность на мировых энергорынках, чему сопутствует продолжительность роста цен: их порог пока неизвестен, однако за газ, нефть и электроэнергию в Евросоюзе, по его словам, «придется платить втридорога».

Фото: realnoevremya.ru

2 марта в Еврокомиссии заявили, что санкции против России причинят ущерб экономике Евросоюза. Вслед за пандемией COVID-19 страны ЕС столкнулись с новой неопределенностью из-за украинского кризиса. Причем она сочетается с уже существующими трудностями, например инфляцией и высокими ценами на энергоносители.

10 марта глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых санкций против России.

Маргарита Головатенко