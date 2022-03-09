Совет директоров VK покинут шестеро иностранцев

Шестеро иностранцев в руководстве российской технологического концерна VK покинут свои места в совете директоров. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление компании.

Жако Ван Дер Мерве, Чарльз Сирл и Марк Ремон Сорор уведомили о том, что покидают посты неисполнительных членов совета директоров VK 4 марта. Ян Буне и Сан Хун Ким уходят с постов независимых директоров, Мэттью Хаммонд — с позиции управляющего и финансового директора. Также последний обеспечит передачу дел.

Хаммонд поблагодарил членов команды компании за совместную работу и поддержку. Гендиректор VK Владимир Кириенко, в свою очередь, — всех уходящих иностранцев и добавил, что компания продолжит работу в прежнем режиме. О новых назначениях будет объявлено в ближайшее время.

Фото: pixabay.com

Накануне голландская инвестиционная компания Prosus объявила, что спишет свою долю в российской технологической корпорации VK из-за ситуации на Украине. Ее доля оценивается в $700 млн.

Дарья Акимова