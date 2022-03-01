Минцифра Татарстана: обеспечение безопасности, защита от отключений и возвращение оплаты штрафов ГИБДД

Сумма платежей через «Госуслуги» за год выросла на 4 млрд рублей

Все больше жителей Татарстана переходят на цифровой формат получения государственных услуг. За 2021 год число активных пользователей на соответствующем портале выросло почти на полмиллиона человек и сегодня составляет 1,6 млн человек. Об этом сегодня сообщил Илья Начвин, первый замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ. Помимо этого, татарстанцы стали чаще проводить различные транзакции и платежи через портал госуслуг, отметил он:

— Количество транзакций у нас увеличилось с 290 млн в 2020 году до 314 млн в 2021 году. И число платежей, которые через портал были проведены, тоже выросло — на 4 млрд. 26 млрд было в 2020 году, сейчас у нас почти 30 млрд. Значит, мы видим востребованность со стороны жителей.

Как считают в министерстве, рост всех этих показателей произошел за счет удобства, экономии времени и перевода в цифровой вид новых государственных и муниципальных услуг. В качестве примера Начвин привел сервис для жителей Казани, который позволят проверить наличие штрафов за неправильную парковку (на площадке муниципальной парковки) или нарушение правил благоустройства и сразу оплатить их. Помимо этого, созданы электронная запись в очередь на прием в школу, возможность записаться онлайн в суд. Несколько цифровых услуг появилось и в сфере газового обслуживания населения.



Задача, которая стоит перед Минцифры Татарстана, — перевести в онлайн-формат оставшиеся 253 вида госуслуг, сообщил Илья Начвин. Фото: tatarstan.ru

В целом жители Татарстана сегодня могут получить уже 378 видов региональных и муниципальных услуг в формате «цифры». В их числе 125 массовых и социально значимых услуг, по которым от жителей республики в прошлом году было подано более 10 тысяч заявлений. Задача, которая стоит перед Минцифры Татарстана, — перевести в онлайн-формат оставшиеся 253 вида госуслуг.

Одним из новшеств в этом направлении стало получение с 1 марта свидетельств о рождении и смерти в электронном виде. Как отметил замминистра, насколько эта услуга станет востребованной, будет известно через несколько месяцев, поскольку прежде она не предоставлялась в таком формате. По мнению уполномоченного по правам человека в РТ Сарии Сабурской, получение цифрового свидетельства о смерти, если эта трагедия в семье происходит в праздничные или выходные дни, — «это очень удобный формат».

Уведомления о штрафах ГИБДД заработают с апреля

Говоря еще об одном цифровом сервисе для населения Татарстана, действующем с 2021 года, — системе «Народный контроль», Илья Начвин сообщил, что его популярность с каждым годом только растет. Если в 2020 году жители Татарстана подали с его помощью 77 тысяч заявок в адрес различных министерств, ведомств и муниципалитетов, то в прошлом году количество обращений выросло до 83 тысяч. При этом статус «решено» составил 78%.

Летом 2021 года эта республиканская площадка была интегрирована в федеральную сеть, и в рамках этой трансформации было создано без малого 3,7 тысячи личных кабинетов для сотрудников органов власти — это 63% от необходимого. Так что работа в этом направлении продолжается.

Это же слияние двух площадок позволило автовладельцам отслеживать наличие штрафов, выписанных ГИБДД, и тут же их оплачивать — как и прежде, с 50%-ной скидкой. Пока их наличие приходится проверять вручную. Как известно, летом прошлого года жители Татарстана возмущались тем, что не видят выписанных им штрафов за нарушение ПДД на площадке татарстанских госуслуг и не могут из-за этого вовремя их оплатить. Отрабатывается, заметил спикер, и процесс получения через приложение татарстанских госуслуг уведомлений о штрафах. До конца марта, отметил Начвин, Минцифры планирует завершить эту работу, чтобы с апреля сервис заработал без сбоев и уведомления нарушителям правил дорожного движения приходили автоматически.



Сообщил первый замминистра и о тех мерах, которые сегодня Минцифры РТ принимает в связи с проведением военной спецоперации на Украине. Из-за этого начались сбои сайтов российских ведомств и СМИ, в том числе по причине DDoS-атак.

— Мы сегодня сделали и делаем все для безопасности, чтобы у нас никаких отключений, никаких сбоев не произошло. Мы сегодня работаем в усиленном режиме, чтобы никакие DDos-атаки на наши базы данных, на наш центр обработки данных, где у нас вся информация хранится в государственных информационных системах, не прошли, чтобы мы оперативно могли выявлять любые атаки и устранять. Опасений нет, — заявил Начвин.

Жалобы на уборку снега поставили рекорд

Роль системы «Народный контроль» как площадки для обращения населения напрямую к властям в очередной раз подчеркнула главный ее модератор — уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская. Она рассказала, что сейчас уведомления получают 70 исполнителей — министерства, ведомства, муниципалитеты, отраслевые учреждения. Идет работа по подключению к «НК» регионального оператора по обращению с ТКО и управляющих компаний в городах республики.

Роль системы «Народный контроль» как площадки для обращения населения напрямую к властям в очередной раз подчеркнула главный ее модератор — уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская. Фото: tatarstan.ru

Всего, по данным омбудсмена, за 10 лет действия этой цифровой площадки жители республики подали более 400 тысяч обращений и заявок. Больше всего уведомлений связано с благоустройством территорий — более 35 тысяч заявок. Так, нынешняя снежная зима вынудила татарстанцев в период с 1 декабря по 24 февраля отправить в систему рекордные за все время ее действия 9,5 тысячи жалоб на некачественную и несвоевременную уборку снега.

Теперь их сменили жалобы на бездомных животных, которые несут опасность для жителей. Тем более в республике в прошлом году уже произошел ряд резонансных случаев, когда жертвами бездомных собак становились не только дети, но и взрослые. Решить проблему местные власти хотят за счет создания в муниципальных образованиях мест для содержания этих животных. Сегодня этими вопросами занимаются частные организации.

На уровне республики уже принято решение, но, как заметила Сабурская, «еще не определены места и не открыты, поэтому важно своевременно сообщать, информировать, где находятся эти животные, чтобы могли быстро отреагировать со своей стороны органы муниципальной власти».

В прошлом же году, в связи с принятыми правительством республики антиковидными мерами, рекордсменом по количеству обращений жителей Татарстана стал запрос на получение QR-кода и сертификата о прививке от коронавируса и пр.

Ангелина Панченко