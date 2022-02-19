В Татарстане на трассе М-7 произошло ДТП с фурой

В Татарстане на трассе М-7 в направлении от Богородского села в Казань произошло ДТП. Как стало известно «Реальному времени», автомобиль столкнулся с фурой.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне в Госавтоинспекции МВД по РТ предупредили об ухудшении погодных условий в эти выходные. Татарстанцев ожидают снег, метель с ухудшением видимости и ветер порывами до 20 м/с. На дорогах может образоваться сильная гололедица, а также снежные заносы.

За последние сутки в Казани произошло 197 ДТП, в том числе один наезд на пешехода. Также в городе были задержаны шесть водителей, которые находились за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.



Диана Жиленкова