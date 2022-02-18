«Ростелеком» продлевает сроки приема заявок на конкурс «Вместе в цифровое будущее»
«Ростелеком» увеличивает период приема заявок на конкурс «Вместе в цифровое будущее». Свои работы представители региональной медиасферы смогут подать до 31 марта включительно.
На конкурс уже допущено свыше 1 200 материалов. Наибольшее количество заявок традиционно подано в номинации «Интернет-СМИ и информационные агентства» (почти 600 публикаций), «Телевидение» (около 300 сюжетов), а также в специальную номинацию от «Ростелекома» «Цифровой стиль жизни» (более 100 материалов). Самые активные участники — представители массмедиа из Уральского, Приволжского и Центрального федеральных округов.
«В мире, изменившемся из-за пандемии, тема информационных технологий выходит на первый план. В фокусе внимания участников конкурса — внедрение в различных сферах Big Data, нейросетей, голосовых помощников, использование искусственного интеллекта. Вместе с тем журналистов и блогеров волнуют проблемы развития умных территорий, кибепреступности, интересуют вопросы digital-трендов, формирования цифровых предпочтений, а также профессии будущего», — отметила вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома», представитель федерального жюри конкурса Кира Кирюхина.
Победители федерального этапа конкурса отправятся за Северный полярный круг, посетят технологические площадки «Ростелекома» и Schneider Electric, откроют для себя популярные туристические места Севера.
XI конкурс «Вместе в цифровое будущее» проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России) и группы «Интерфакс».
Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.
Справка
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.
МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.
МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.
Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 2,2 млн, из них более 1,5 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше миллиона абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5,7 млн клиентов.
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