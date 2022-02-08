Директору казанской чулочно-носочной фабрики огласили второй приговор

В Казани за хищение бюджетного гранта в 3 млн рублей осужден директор Казанской чулочно-носочной фабрики Максим Новоселов. Сегодня Вахитовский райсуд приговорил его к 3 годам и 3 месяцам колонии со штрафом в 200 тысяч рублей, однако с учетом не отбытого наказания по первому уголовному делу Новоселову предстоит провести 5 лет в колонии общего режима и выплатить штраф в 400 тысяч рублей, — сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Вахитовского района.



Также по делу удовлетворен гражданский иск на 3 млн рублей в пользу потерпевшего Центра реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства РТ.

Согласно приговору, в 2015 году Новоселов ввел в заблуждение сотрудников вышеназванного Центра — поданные по его указанию документы о получении в лизинг новых швейных машин не соответствовали действительности, на самом деле машинки принадлежали самому Новоселову и приобретались в Китае в 2006-2009 годах.

В прениях гособвинитель по делу Руслан Байбиков запрашивал для подсудимого 5 лет колонии по данному делу и 7 лет — с учетом остатка срока по первому приговору. В качестве смягчающего вину обстоятельства просил учесть полное признание вины подсудимым.

По своему первому делу директор фабрики вину не признал. На днях в апелляции при поддержке двух адвокатов он требовал оправдания, подчеркивая, что распорядителем имущества не был, всего лишь выступил поручителем сделки. Тем не менее обвинительный приговор от 31 августа 2021 года вступил в силу. Тогда Вахитовский райсуд признал Новоселова виновным в афере с хищением 23,2 млн рублей с фиктивной поставкой 42 японских станков и получением средств от лизинговой компании «Практика ЛК» из Екатеринбурга и наказал 3 годами и 6 месяцами колонии общего режима.